“قولنا والعمل” تسلمت مساعدات غذائية من “وتعاونوا” لتوزيعها

أعلنت جمعية “قولنا والعمل” في البقاع، في بيان، انها “تسلمت مئات الحصص الغذائية المقدمة من جمعية “وتعاونوا”، تمهيدا لتوزيعها على العائلات المتعفّفة في برالياس والمناطق المجاورة، في إطار الجهود الاجتماعية التي تبذلها لدعم الأهالي في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأكد رئيس الجمعية الشيخ الدكتور أحمد القطان خلال عملية التسليم، “أهمية التعاون بين الجهات الأهلية لتعزيز التكافل الاجتماعي”. وأوضح “أن الجمعية ستقوم بتوزيع الحصص على العائلات الأكثر حاجة في البقاع عامة وبرالياس خاصة، مجددا التزامها بالوقوف إلى جانب المواطنين عبر مختلف أنواع المساعدات الغذائية والطبية والدوائية”.

وشكر القطان جمعية “وتعاونوا” على “مبادرتها وجهود أعضائها في خدمة المجتمع على امتداد الوطن”.

ولفت القطان إلى “أن دور الجمعيات الأهلية لا يعفي الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية والمعيشية تجاه المواطنين”، داعيا الحكومة إلى “اتخاذ الخطوات اللازمة للتخفيف من الأوضاع الصعبة التي يعيشها اللبنانيون”.

وتطرق الشيخ القطان إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، معتبرا “أن الظروف الحالية تتطلب مزيدا من الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي، لتعزيز صمود الأهالي في مواجهة التحديات الراهنة”.