حملات دهم واعتقالات في الضفة والاحتلال يصعِّد سياسة هدم المنازل

شن جيش الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، شملت اعتقال عددٍ من المواطنين الفلسطينيين، بينهم الأسيرة المحررة في عملية تبادل الطوفان الأولى لبنى عزالدين في بلدة عرَّابة قرب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس ومخيمي بلاطة والعين. كما داهمت بناية سكنية في منطقة رفيديا غرب نابلس.

وطالت المداهمات محافظات سلفيت، وبيت لحم والخليل وقلقيلية و طولكرم. كما شنت قوة صهيونية كبيرة حملة دهم لبلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة.

يترافق ذلك مع ما كشفته صحيفة يديعوت احرونوت أن وزير المال الصهيوني يتسلئيل سموتريتش خصَّص اثنين فاصل سبعة مليار شيكل لاقامة سبع عشرة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب، براء قبلان، (21 عاماً) متأثراً بجراحه التي اصيب بها ليل أمس برصاص الاحتلال بين بلدتي عزّون وعِزبة الطَبيب قرب قلقيلية وقد احتجز جيش الاحتلال جثمانه.

ومعنا من الضفة الغربية مراسلنا ديب حوراني.

المصدر: موقع المنار