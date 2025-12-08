الكونغرس الأمريكي يتجه لإلغاء “عقوبات قيصر” المفروضة على سوريا

يستعد الكونغرس الأمريكي في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 لإلغاء عقوبات “قانون قيصر” المفروضة على سوريا، وفق مسودة وثيقة أُعدت لهذا الغرض وتطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية الجديدة.

وتشير المسودة إلى أن إلغاء العقوبات يخضع لشروط محددة، وتنص على أن يقدم الرئيس الأمريكي تقريراً أولياً بهذا الشأن إلى لجان الكونغرس المختصة خلال 90 يوماً، ثم كل 180 يوماً لمدة أربع سنوات.

وذكرت المسودة أنه في حال عدم التزام الدولة السورية شروط الجانب الامريكي خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يمكن إعادة فرض العقوبات.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن “قانون قيصر” لمدة 180 يوماً، فيما أقر الكونغرس القانون أصلاً في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019.

ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة، بعدما كانت هذه الممارسات محظورة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سابقاً.

المصدر: الأناضول