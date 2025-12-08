حال الطقس في لبنان خلال الأيام المقبلة.. أمطار وثلوج وانخفاض في درجات الحرارة

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون طقس الغد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع تشكّل الضباب على المرتفعات، من دون تعديل في درجات الحرارة.

وتستمر الأمطار بالهطول بشكل متفرّق، على أن تشتدّ أحياناً في شمال شرق البلاد وتترافق مع برق ورعد، إضافة إلى بعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر، بينما تبقى الرياح ناشطة.

الحال العامة

طقس متقلّب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط، مع أمطار متفرّقة تشتدّ ابتداءً من يوم الخميس تحت تأثير منخفض جوي مصدره البحر الأسود، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، ورياح ناشطة مصحوبة بعواصف رعدية، مع تساقط للثلوج على ارتفاع 1700 متر فجر الجمعة. ويستمر تأثير هذا المنخفض حتى نهاية الأسبوع.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول هو: بيروت بين 13 و21 درجة، طرابلس بين 10 و19 درجة، زحلة بين 4 و14 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان

الإثنين: غائم جزئياً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات، من دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة. تنشط الرياح أحياناً، وتهطل أمطار محلية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 2100 متر، مع انفراجات واسعة خلال النهار.

الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات، ومن دون تعديل بدرجات الحرارة. تهطل أمطار متفرّقة تشتدّ أحياناً في شمال شرق البلاد، وتترافق مع برق ورعد، إضافة إلى بعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر. وتبقى الرياح ناشطة.

الأربعاء: غائم جزئياً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة. يُتوقّع هطول أمطار خفيفة متفرّقة أحياناً، تشتدّ غزارتها بعد الظهر في جنوب البلاد، وتترافق مع برق ورعد ورياح ناشطة قد تصل سرعتها إلى 55 كلم/س، مع احتمال حدوث انفراجات واسعة خلال النهار.

الخميس: غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة دون معدلاتها. تهطل أمطار متفرّقة وغزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر خلال النهار، ويتدنّى مستوى تساقطها تدريجاً ليلاً ليصل إلى 1700 متر صباح الجمعة.

درجات الحرارة والرياح والرطوبة

الحرارة: على الساحل بين 16 و21 درجة، فوق الجبال بين 7 و12 درجة، وفي الداخل بين 9 و15 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية ناشطة أحياناً، سرعتها بين 10 و40 كلم/س، وقد تقارب 60 كلم/س ليلاً وخصوصاً في المناطق الشمالية.

الانقشاع: متوسط إجمالاً ويسوء مساءً على المرتفعات.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%.

حال البحر: مائج، وحرارة سطح الماء 24 درجة.

الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية