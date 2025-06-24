عربي وإقليمي

مقر خاتم الأنبياء يحذّر أمريكا والكيان الصهيوني

وجّه مقر خاتم الأنبياء المركزي تحذيرًا حاسمًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، داعيًا الطرفين إلى الاتعاظ من الضربات الساحقة التي نفّذها المجاهدون الشجعان، والتي طالت مواقع من شمال إلى جنوب الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى استهداف قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

وأوضح المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أنّ الكيان الصهيوني “المأزوم” دأب على نشر الأكاذيب، مستندًا إلى مزاعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي وصفها بأنها “واهية ولا أساس لها من الصحة”.

وأضاف أن طائرات العدو المسيّرة انتهكت الأجواء الإيرانية، ونفّذت هجمات استهدفت عددًا من المناطق داخل البلاد منذ صباح اليوم، في تصعيد وصفه بالعدواني والمرفوض.

وشدّد المتحدث على أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا تعوّل مطلقًا على “الضمانات المصطنعة والكاذبة” الصادرة عن قادة أمريكا والكيان الصهيوني، مؤكدًا أن هذه القوات تمتلك إشرافًا استخباراتيًا وعملياتيًا دقيقًا، وهي على أهبة الاستعداد بنسبة 100% للتصدي لأي عدوان محتمل.

وختم المقر تحذيره بالتأكيد على أن استمرار العدوان سيقابل بردّ أشدّ وأوسع نطاقًا، مشيرًا إلى أن بنك الأهداف سيتسع ليشمل نقاطًا أكثر حساسية وخطورة، ما لم يتراجع الطرف المعتدي عن ممارساته العدوانية.

المصدر: موقع المنار