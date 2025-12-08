انهيار غير مسبوق في مخزون الدواء بغزة وأزمة غاز الطهي تتفاقم

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول مخزون الأدوية والمستهلكات الطبية إلى مستويات “كارثية”، في ظل استمرار نفاد أصناف حيوية من مختلف الأقسام العلاجية، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في أعداد الجرحى والمرضى.

وقالت الوزارة في بيان إن 52% من قائمة الأدوية الأساسية و71% من المستهلكات الطبية و70% من المستلزمات المخبرية باتت أرصدتها صفرًا، مؤكدة أن الحاجة تتزايد خصوصًا في الرعاية الأولية والجراحة والعمليات والعناية المركزة، وكذلك في أدوية السرطان وأمراض الدم.

وأوضحت الوزارة أن أقسام جراحة العظام وغسيل الكلى والعيون والجراحة العامة والعناية الفائقة تواجه “تحديات كارثية” بسبب النقص الحاد في المستلزمات الضرورية لاستمرار العمل. ودعت الجهات الدولية والمنظمات الإغاثية إلى تعزيز الإمدادات الطبية بشكل عاجل لمنع انهيار المنظومة الصحية.

وفي سياق متصل، كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي سمح بدخول 104 شاحنات فقط من غاز الطهي منذ بدء وقف إطلاق النار وحتى 6 ديسمبر/كانون الأول 2025، من أصل 660 شاحنة مقررة خلال الفترة نفسها، أي ما نسبته 16% فقط من الكمية المتفق عليها.

وأوضح المكتب أن هذا النقص الحاد تسبب في فجوة إنسانية خطيرة تطال الاحتياجات اليومية لأكثر من مليوني نسمة، وتؤثر مباشرة على المنازل والمستشفيات والمخابز والمطابخ الجماعية.

وبحسب البيان، لا تتجاوز حصة الأسرة الواحدة 8 كيلوغرامات في كل دورة توزيع، ويمكن الاستفادة منها مرة واحدة فقط، فيما حصلت 252 ألف أسرة على حصتها من أصل 470 ألف أسرة مستهدفة.

وأشار المكتب إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يقضي بإدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا، لكن إسرائيل لم تلتزم، وتسمح بدخول 200 شاحنة كحد أقصى.

المصدر: وكالات