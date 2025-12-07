تحذير من “نقيب الأطباء البيطريين”.. ماذا تضمن؟

حذّر “نقيب الأطباء البيطريين” في لبنان الدكتور إيهاب شعبان، في بيان له الأحد، من “الانتشار المتسارع لمرض الحُمّى القلاعية في عدد من المناطق اللبنانية، وحرصًا من نقابة الأطباء البيطريين على حماية الثروة الحيوانية وصون الأمن الغذائي”، وأكد على “ضرورة أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر خلال هذه المرحلة الحساسة”.

ودعا شعبان “جميع الأطباء البيطريين إلى إعلان حالة الطوارئ الطبية، والالتزام بالإرشادات الوقائية، واتخاذ أعلى معايير السلامة العامة، وعدم الاختلاط غير الضروري بين المزارع، وذلك للحدّ من انتقال العدوى من قطيع إلى آخر، ولضمان التدخل الصحي السليم في الوقت المناسب”. وتوجّه إلى “الجهات الرسمية المختصة بضرورة تأمين العلاجات الخاصة لمكافحة هذا الوباء بأسرع وقت، وضبط المعابر والحدود لمنع دخول أي حالات جديدة أو مصادر عدوى إضافية”.

وشدد شعبان على “متابعة الإجراءات المعتمدة لمكافحة هذا الوباء، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المعنية”، وطمأن إلى أن “مرض الحمى القلاعية لا ينتقل إلى البشر إطلاقًا، إلا أنه يشكل خطرًا كبيرًا على الثروة الحيوانية، وقد يؤدي إلى خسائر اقتصادية وصحية جسيمة إذا لم تتم مكافحته سريعًا وبجدية”.

وأعلن شعبان أن “مجلس النقابة في حالة اجتماع دائم لمكافحة هذه الآفة، وأنه على استعداد للتعاون مع كل الهيئات والمؤسسات والجمعيات وأصحاب الاختصاص، ووضع كامل الإمكانيات والخبرات بتصرف المزارعين والسلطات المعنية للحدّ من انتشار هذا الوباء وحماية قطاع الإنتاج الحيواني في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام