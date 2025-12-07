الصين تنفذ أول تمرين للطوارئ والإنقاذ البحري قرب جزيرة تايوان

أجرت السلطات الصينية المعنية بالسلامة البحرية أول تمرين للطوارئ والإنقاذ البحري في منطقة جزيرة تايوان، الواقعة في القسم الجنوبي من مضيق تايوان.

وشملت التدريبات تشكيل أسطول من سفن الإنقاذ التي تولّت تنفيذ دوريات في وسط المضيق، إلى جانب تنفيذ عمليات لتطبيق القانون البحري في إطار تعزيز الانضباط والتنظيم الملاحي.

وقالت إدارة السلامة البحرية في فوجيان إن الهدف من التمرين هو تعزيز تطبيق القانون الإداري البحري، وتحسين تنظيم حركة الملاحة عبر المضيق، وحماية النظام الملاحي، وضمان سلامة السفن، إضافة إلى الحد من مخاطر التلوث الناجمة عن حركة الملاحة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الصين لتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ في البحر وضمان سلامة الملاحة في أحد أبرز الممرات المائية في المنطقة.

المصدر: يونيوز