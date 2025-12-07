الأحد   
   07 12 2025   
   16 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 21:25
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    الصين تنفذ أول تمرين للطوارئ والإنقاذ البحري قرب جزيرة تايوان

      أجرت السلطات الصينية المعنية بالسلامة البحرية أول تمرين للطوارئ والإنقاذ البحري في منطقة جزيرة تايوان، الواقعة في القسم الجنوبي من مضيق تايوان.

      وشملت التدريبات تشكيل أسطول من سفن الإنقاذ التي تولّت تنفيذ دوريات في وسط المضيق، إلى جانب تنفيذ عمليات لتطبيق القانون البحري في إطار تعزيز الانضباط والتنظيم الملاحي.

      وقالت إدارة السلامة البحرية في فوجيان إن الهدف من التمرين هو تعزيز تطبيق القانون الإداري البحري، وتحسين تنظيم حركة الملاحة عبر المضيق، وحماية النظام الملاحي، وضمان سلامة السفن، إضافة إلى الحد من مخاطر التلوث الناجمة عن حركة الملاحة.

      وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الصين لتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ في البحر وضمان سلامة الملاحة في أحد أبرز الممرات المائية في المنطقة.

      المصدر: يونيوز

      مواضيع ذات صلة

      ماكرون يلوّح بفرض رسوم جمركية على الصين في حال عدم خفض العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي

      ماكرون يلوّح بفرض رسوم جمركية على الصين في حال عدم خفض العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي

      الصين وفرنسا تؤكدان دعم وقف النار في أوكرانيا وتعلنان مساعدات لغزة

      الصين وفرنسا تؤكدان دعم وقف النار في أوكرانيا وتعلنان مساعدات لغزة

       الصين تنشر عدداً كبيراً من السفن العسكرية عبر مياه شرق آسيا

       الصين تنشر عدداً كبيراً من السفن العسكرية عبر مياه شرق آسيا