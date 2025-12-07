مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار يوم الأحد 07/12/2025

كتابة: ناصر حيدر

تقديم: بتول أيوب نعيم

متى يتوقفُ المسارُ الانحداريُ أمامَ العدوِ والاملاءاتِ الاميركية؟ ومتى تقررُ الدولةُ اللبنانيةُ أن تقولَ لا كما كان نصحَ الامينُ العامُّ لحزبِ الل الشيخ نعيم قاسم في احدى اطلالاتِه الاعلامية؟ فالشجاعةُ كما يقولُ المثلُ لا تحتاجُ الى أقدامٍ فقط بل الى إقدام.

ومن سنخيةِ هذا الاقدام ، ارتفعت الاصواتُ في أكثرَ من مكانٍ في بيروتَ اليومَ تدعو لشدِّ الركاب وعدمِ الانبطاحِ أمامَ الاسرائيلي.

ربيع بنات وفي احتفالٍ لمناسبةِ تأسيسِ الحزب السوري القومي الاجتماعي دعا الى عدمِ تحويلِ قوةِ لبنانَ الى نقطةِ ضَعف، والتخلي عن عنصرِ الحمايةِ الوحيد، فقرارُ الدولة بضمِّ مسؤولٍ مدنيٍّ الى لجنةِ الميكانيزم يُعتبرُ مِساساً خطيراً بمبدأِ السيادةِ الوطنيةِ قال الحزبُ القومي، أما الحزبُ الشيوعيّ ، فخرجَ في تظاهرةٍ في العاصمةِ اللبنانيةِ تحتَ عنوان: لا مصلحةَ للبنانَ بالدخولِ بمفاوضاتٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ مباشِرةٍ مع العدو ، كما اكدَ أمينُه العامّ حنا غريب.

فيما لا غرابةَ بأنْ نسمعَ الخطابَ القواتيَ الفتنويَ الموتور ، وهذه المرةَ على لسانِ رئيسِ الحزبِ ودعوتَه للفتنةِ الداخليةِ في ما اسماها رسالةً مفتوحةً الى رئيسيِّ الجمهوريةِ والحكومةِ بقولِه اِنَه لا مبررَ للتأخيرِ الحاصلِ في حلِّ الاجنحةِ العسكريةِ والامنيةِ لحزبِ الل، مُطلِقاً وابلاً من الاكاذيبِ والافتراءات. فكما يقولُ المثلُ من امتهنَ رضاعَ الكذِبِ يَصعُبُ فِطامُه.

اما الرائدُ في هذه المهنةِ بنيامين نتانياهو الملاحقُ بتهمِ الفسادِ والرشوةِ فقد استبقَ جلسةَ الاستماعِ اليه غداً وعلى عادتِه بالتهربِ بحجةِ حضورِ اجتماعٍ سياسيٍّ عاجلٍ في وقتٍ تَستعرُ الخلافاتُ بينَ المستويينِ السياسي والعسكري على خلفيةِ من يتحملُ المسؤوليةَ في اخفاقاتِ السابعِ من اكتوبر.

فنتانياهو الذي يُصرُ على الشعارِ الكاذبِ بالنصرِ المطلقِ يبدو انه يديرُ ظهرَه لحقيقةِ ما يجري داخلَ الجيش. فبالاضافةِ الى آلافِ القتلى والجرحى فهناكَ حقيقةٌ اخرى تحدثت عنها اذاعةُ جيشِ العدو التي ذَكَرت اليومَ أن ثلثَ الجيشِ يواجهُ مشاكلَ نفسيةً بعدَ السابعِ من اكتوبر ، وانَ قسمَ اعادةِ التأهيلِ يتولى حالياً معالجةَ خمسةٍ وثمانينَ ألفَ جندي.

المصدر: موقع المنار