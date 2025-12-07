المحكمة الإسرائيلية تلغي إفادة نتنياهو غداً بسبب “اجتماع سياسي عاجل”

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن المحكمة قررت إلغاء إفادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المقررة أمامها غداً الاثنين بتهم الفساد التي يواجهها.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن جلسة الاستماع لنتنياهو أمام المحكمة المركزية بتل أبيب أُلغيت بسبب “اجتماع سياسي عاجل”، فيما لم تعترض النيابة العامة على طلب الإلغاء، بحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت. ولم تتطرق المصادر إلى طبيعة الاجتماع الذي أدى إلى إلغاء جلسة المحاكمة.

وسبق أن ألغيت عدة جلسات إفادة لنتنياهو، بداعي مرضه أو ارتباطات سياسية.

ويُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستلزم سجنه إذا أدين بها، وقدّم الأحد الماضي إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ طلباً للعفو عنه.

وأوضحت المصادر أن النيابة استأنفت استجواب نتنياهو يوم الأربعاء، في ثاني استجواب منذ تقديمه طلب العفو، وهو الأمر الذي أثار انقسامات بين مؤيد ومعارض.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس هرتسوغ إلى منح نتنياهو العفو، لكن القانون الإسرائيلي لا يتيح للرئيس منح العفو إلا بعد إقرار المتهم بالذنب، وهو ما رفض نتنياهو القيام به منذ بداية محاكمته.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاثة ملفات: الأول يتعلق باتهامات حصوله وعائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم. والثاني يتعلق باتهامات بالتفاوض مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما الثالث فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “والا” شاؤول إلوفيتش، المسؤول سابقاً في شركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال ضد نتنياهو لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

المصدر: الجزيرة نت