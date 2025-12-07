الأحد   
    عربي وإقليمي

    فلسطين | قوات الاحتلال تقتحم مناطق في الضفة الغربية وتنفذ حملة اقتحامات واسعة

      شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية بعد مداهمة عدة منازل وتفتيشها والتنكيل بأصحابها.

      وأفادت مصادر فلسطينية بأنّ “قوات الاحتلال داهمت الحي الشرقي في مدينة جنين واعتقلت الشقيقين بهاء و ضياء العنفص، ووالد المطارد قيس البيطاوي من منزله، فيما نفذت مداهمات واقتحامات واسعة للمنازل رافقها تنكيل بالمواطنين، وتحطيم محتويات المنازل.

      وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد زهير عقب مداهمة منزله في قرية كفرعين شمال المدينة، والأسير المحرر رأفت أبو ربيع عقب مداهمة منزله في قرية المزرعة الغربية، شمال غرب المدينة.

      واستولى جيش الاحتلال، فجر اليوم، على مركبة، واعتقل شابين خلال اقتحام بلدة جيوس شمال قلقيلية.

      ونفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات لمنازل المواطنين خلال اقتحامها منطقة العروج في بلدة جناتة، شرق بيت لحم.

      وداهمت قوات الاحتلال مدينتي طولكرم ونابلس وسيت دوريات عسكرية في شوارعها، فيما أطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية خلال اقتحامها بلدة المغير، شمال شرق مدينة رام الله.

      المصدر: وكالات فلسطينية

