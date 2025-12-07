هيغسيث يؤكد تحديث الثالوث النووي واستئناف الاختبارات على قدم المساواة مع القوى الأخرى

صرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة ستقوم بتحديث ثالوثها النووي وإجراء اختبارات للأسلحة النووية وأنظمة إيصالها “على قدم المساواة مع الآخرين”.

جاء إعلان هيغسيث خلال مشاركته في منتدى نظمته مؤسسة رئاسة رونالد ريغان في ولاية كاليفورنيا، حيث قال: “كما ذكر الرئيس [دونالد] ترامب، نحن نحدث ثالوثنا النووي… سنقوم بإجراء اختبارات للأسلحة النووية وأنظمة إيصال الشحنات النووية على قدم المساواة مع الآخرين”.

وفي 19 نوفمبر الماضي، أكد المندوب الأمريكي الدائم لدى حلف الناتو ماثيو ويتيكر أن الولايات المتحدة لا تهدف إلى “توسيع قدراتها النووية”، بل إلى “تحديثها”، معتبرا أن هذا التحديث “ضروري”. وأشار إلى أن واشنطن توفر “المظلة النووية” لأوروبا، لكنها ترفض انتشار الأسلحة النووية أو أي تصعيد في هذا المجال.

وكان الرئيس ترامب قد أعلن في 30 أكتوبر أنه أمر البنتاغون باستئناف التجارب النووية، دون أن توضح الإدارة الأمريكية طبيعة هذه التجارب المزمع إجراؤها.

وردا على التصريحات الأمريكية، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو ستتخذ الإجراءات المناسبة للرد في حال تخلت واشنطن فعليا عن حظر الاختبارات النووية.

كما صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا ستشرع في إجراء تجاربها النووية الخاصة إذا قامت أي قوة نووية أخرى باستئنافها.

المصدر: روسيا اليوم