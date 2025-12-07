الأحد   
   07 12 2025   
   16 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 01:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    هيغسيث يؤكد تحديث الثالوث النووي واستئناف الاختبارات على قدم المساواة مع القوى الأخرى

      صرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة ستقوم بتحديث ثالوثها النووي وإجراء اختبارات للأسلحة النووية وأنظمة إيصالها “على قدم المساواة مع الآخرين”.

      جاء إعلان هيغسيث خلال مشاركته في منتدى نظمته مؤسسة رئاسة رونالد ريغان في ولاية كاليفورنيا، حيث قال: “كما ذكر الرئيس [دونالد] ترامب، نحن نحدث ثالوثنا النووي… سنقوم بإجراء اختبارات للأسلحة النووية وأنظمة إيصال الشحنات النووية على قدم المساواة مع الآخرين”.

      وفي 19 نوفمبر الماضي، أكد المندوب الأمريكي الدائم لدى حلف الناتو ماثيو ويتيكر أن الولايات المتحدة لا تهدف إلى “توسيع قدراتها النووية”، بل إلى “تحديثها”، معتبرا أن هذا التحديث “ضروري”. وأشار إلى أن واشنطن توفر “المظلة النووية” لأوروبا، لكنها ترفض انتشار الأسلحة النووية أو أي تصعيد في هذا المجال.

      وكان الرئيس ترامب قد أعلن في 30 أكتوبر أنه أمر البنتاغون باستئناف التجارب النووية، دون أن توضح الإدارة الأمريكية طبيعة هذه التجارب المزمع إجراؤها.

      وردا على التصريحات الأمريكية، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو ستتخذ الإجراءات المناسبة للرد في حال تخلت واشنطن فعليا عن حظر الاختبارات النووية.

      كما صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا ستشرع في إجراء تجاربها النووية الخاصة إذا قامت أي قوة نووية أخرى باستئنافها.

      المصدر: روسيا اليوم

      مواضيع ذات صلة

      واشنطن تطور “مقاربة جديدة” لمعالجة مسألة الأراضي في إطار التسوية في أوكرانيا

      واشنطن تطور “مقاربة جديدة” لمعالجة مسألة الأراضي في إطار التسوية في أوكرانيا

      ترامب يعقد لقاء ثلاثياً مع رئيس وزراء كندا ورئيسة المكسيك حول الهجرة والتجارة​

      ترامب يعقد لقاء ثلاثياً مع رئيس وزراء كندا ورئيسة المكسيك حول الهجرة والتجارة​

      الخارجية الأمريكية: واشنطن وكييف شددتا على ضرورة اتخاذ خطوات موثوقة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

      الخارجية الأمريكية: واشنطن وكييف شددتا على ضرورة اتخاذ خطوات موثوقة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا