    عربي وإقليمي

    شهيدان فلسطينيان وإصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس في الخليل


    استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم السبت، في منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل، بزعم محاولتهما تنفيذ عملية دهس، أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي، وفق ما أعلن جيش الاحتلال.

    وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول لسيارة أطلق عليها النار في منطقة باب الزاوية بالخليل.

    وأعلن جيش الاحتلال، في بيان أول، “قتل فلسطينيين حاولا تنفيذ عملية دهس، استهدفت قوة من لواء المظليين في الخليل”.

    ووثق ناشطون على مواقع التواصل، إطلاق نار مكثف من قبل قوات الاحتلال على السيارة، لا سيما إنزال شابين من السيارة وإعدامهما ميدانيا.

