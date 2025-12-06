11 قتيلًا و24 جريحًا في هجوم مسلّح على فندق في بريتوريا بجنوب أفريقيا

قُتل 11 شخصًا وأصيب 24 آخرون برصاص مسلحين اقتحموا فندقًا في العاصمة الجنوب أفريقية بريتوريا فجر السبت، وأطلقوا النار على تجمع داخل حانته، وفق ما أعلنت الشرطة.

وأوضحت المتحدثة باسم الشرطة أثليندا ماثي أن 10 من الضحايا لقوا حتفهم في مكان الواقعة في بلدة سولسفيل غرب بريتوريا، بينما توفي شخص آخر متأثرًا بجراحه لاحقًا، مشيرة إلى أن بين القتلى طفلًا يبلغ 3 أعوام وآخر يبلغ 12 عامًا وثالثًا عمره 16 عامًا.​

وأضافت ماثي أن 25 شخصًا تعرضوا لإطلاق النار، نُقل 14 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لا تزال حالتهم قيد التقييم الطبي.

ولفتت إلى أن ثلاثة مسلحين دخلوا المبنى حوالي الساعة الرابعة والنصف فجرًا بالتوقيت المحلي، وأطلقوا النار عشوائيًا على مجموعة من الرجال الذين كانوا متجمعين في حانة الفندق، ووصفت الحادثة بأنها «مؤسفة للغاية»، مؤكدة أن الشرطة أُبلغت بالهجوم بعد نحو ساعة ونصف من وقوعه ولم تُعرف بعد دوافع إطلاق النار، كما لم يُلق القبض على أي مشتبه بهم حتى الآن.​

ويُعد هذا الهجوم الأحدث في سلسلة من حوادث إطلاق النار الجماعي في جنوب أفريقيا، التي يبلغ عدد سكانها 63 مليون نسمة وتعاني من نسب جريمة مرتفعة وشبكات فساد وعصابات منظمة، في ظل انتشار واسع للأسلحة النارية المرخّصة وغير القانونية.

وتُظهر إحصاءات الشرطة أن العنف المسلح يحصد نحو 63 قتيلًا يوميًا في البلاد خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول الماضيين، رغم تسجيل تراجع طفيف في بعض مؤشرات الجريمة مقارنة بفترات سابقة.​

المصدر: الجزيرة نت