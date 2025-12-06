الخارجية السودانية تتهم «الدعم السريع» بارتكاب مذبحة في كلوقي راح ضحيتها 79 شخصًا بينهم 43 طفلًا​

اتهمت وزارة الخارجية السودانية، الجمعة، قوات «الدعم السريع» بارتكاب مذبحة في مدينة كلوقي بولاية جنوب كردفان، راح ضحيتها 79 شخصًا من المدنيين، بينهم 43 طفلًا و6 نساء، جراء قصف نفّذته طائرات مسيّرة استهدف مواقع مدنية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذه الجريمة تأتي «امتدادًا لحملة الإبادة الجماعية» التي تنفذها قوات «الدعم السريع» ضد مجتمعات سودانية، وفق توصيفها.​

وذكرت الخارجية أن «المليشيا الإرهابية نفذت هذه الجريمة البشعة بطريقة تؤكد أن هدفها إيقاع أكبر عدد من القتلى بين المدنيين»، مشيرة إلى أن طائرة مسيّرة قصفت روضة أطفال بصواريخ، ما أدى إلى مقتل عدد كبير من الأطفال.

وأضافت أنه عندما هبّ المواطنون لإنقاذ الأطفال المصابين، عاودت القوات قصف الروضة، فقتلت عددًا إضافيًا منهم، بمن فيهم أطفال لم يُصبوا في الضربة الأولى.​

وأشار البيان إلى أن قوات «الدعم السريع» لاحقت الضحايا والمسعفين في المستشفى الريفي الذي نُقل إليه المصابون، ما رفع عدد القتلى إلى 79 والجرحى إلى 38، معتبرًا أن «استهداف الأطفال والمصابين بهذه الطريقة الإرهابية الفظيعة سابقة لم يعرف العالم مثيلًا لها حتى من أشد جماعات الإرهاب توحشًا»، على حد تعبيره.

ورأت الوزارة في هذه المجزرة «دليلًا جديدًا» على أن المليشيا تفسّر «تجاهل المجتمع الدولي لفضائعها» على أنه تشجيع وإقرار لتلك الجرائم.​

وحمل البيان «رعاة المليشيا» ومجلس الأمن الدولي والفاعلين الدوليين مسؤولية استمرار هذه المجازر، مؤكدًا أن كل ذلك يثبت «أنه لا سبيل للتعايش مع هذه المليشيا الإرهابية التي تفتقد لأدنى درجات الحس الإنساني والالتزام بأي عرف أو قانون».

وكانت السلطات السودانية قد أعلنت، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا قصف بطائرات مسيرة تابعة لقوات «الدعم السريع» وحركة متحالفة معها على مواقع مدنية في كلوقي إلى 79 قتيلًا، بينهم 43 طفلًا، إضافة إلى 38 مصابًا، بعد أن كانت حكومة ولاية جنوب كردفان قد تحدثت، الخميس، عن ثمانية قتلى بينهم ستة أطفال ومعلمة جراء استهداف روضة ومستشفى في المدينة.​

ولم يصدر عن «قوات الدعم السريع» ولا عن «الحركة الشعبية/ قطاع الشمال» المتحالفة معها أي تعليق على الاتهامات، رغم أنهما دأبتا على القول إنهما تتجنبان استهداف المدنيين خلال الحرب الدائرة في السودان منذ منتصف نيسان/أبريل 2023.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث منذ أسابيع اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» أدت إلى نزوح عشرات الآلاف، في وقت تسيطر فيه «الدعم السريع» على ولايات إقليم دارفور الخمس غربًا، باستثناء أجزاء من شمال دارفور لا تزال بيد الجيش، الذي يحتفظ بمعظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.​

المصدر: وكالة الأناضول