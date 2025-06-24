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كمين نوعي في غزة يوقع قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال والقسام تعرض مشاهد جديدة لعملياتها

سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي، واشتعلت النيران في عدة مركبات عسكرية، إثر كمين نوعي نفّذه مقاومون فلسطينيون في قطاع غزة، استهدف قوة عسكرية للاحتلال وأخرى تابعة لقوات الإنقاذ كانت تحاول التقدّم شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأفادت منصة “حدشوت بزمان” العبرية بوقوع “حدث أمني صعب” في قطاع غزة، مشيرة إلى تنفيذ كمينين متزامنين استهدفا القوات المتوغلة، ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف جنود الاحتلال، دون الكشف عن أعداد محددة.

وفي السياق، بثّ الإعلام العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام مشاهد مصوّرة تُظهر لحظة استهداف الجنود والآليات في محاور التوغّل شرق مدينة خانيونس جنوبي القطاع، وسط اشتعال النيران وتصاعد أعمدة الدخان.

وأعلنت كتائب القسام أن هذه العمليات تأتي ضمن سلسلة عمليات “حجارة داود”، المتواصلة في إطار معركة “طوفان الأقصى”، مؤكدة أنّ المقاومة تواصل تنفيذ عمليات نوعية كبّدت العدو خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

المصدر: موقع المنار