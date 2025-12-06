ميلوني تدعو أوروبا لتحمل مسؤولية دفاعها: “الاعتماد على الآخرين له ثمن”

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ضرورة أن يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولياته الدفاعية بنفسه، بعيدًا عن الاعتماد على قوى خارجية.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة La7 التلفزيونية، حيث علّقت ميلوني على وثيقة أمريكية حديثة نشرتها واشنطن يوم الجمعة، تطالب الدول الأوروبية بتحمل عبء دفاعها الذاتي.

ورفضت ميلوني توصيف العلاقات الأمريكية الأوروبية بأنها متدهورة، مشيرة إلى أن ما جاء في عقيدة الرئيس دونالد ترامب “يعكس نقاشات قائمة منذ فترة طويلة بين واشنطن وأوروبا، وهي عملية تاريخية حتمية”.

وطرحت رئيسة الوزراء الإيطالية تساؤلًا محوريًا: “السؤال الحقيقي هو: ما مدى جديتكم في الدفاع عن مصالحكم؟ الأمريكيون يمتلكون القوة لحماية مصالحهم ويقررون كيفية استخدامها، وأعتقد أن على أوروبا أن تحذو حذوهم”.

وأضافت أن الدفاع الأوروبي المستقل يمثل “فرصة لها ثمنها”، لكنه يضمن في المقابل “الحرية السياسية” للقارة الأوروبية.

وختمت ميلوني تحذيرها قائلة: “على أوروبا أن تدرك أنه إن أرادت أن تكون قوة عظمى، عليها اتخاذ قراراتها بنفسها والتوقف عن الاعتماد على الآخرين، فالتفويض الخارجي للأمن له تكلفة يجب دفعها”.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد النقاش حول استقلالية الدفاع الأوروبي، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية والسياسات الأمريكية الجديدة تجاه حلف الناتو والأمن الأوروبي.

المصدر: نوفوستي