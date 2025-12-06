فون دير لاين: لا توافق أوروبي حول مصادرة الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين غياب التوافق داخل الاتحاد الأوروبي بشأن مقترح استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل كييف، مشيرة إلى استمرار النقاشات دون تحقيق تقدم ملموس.

وقالت فون دير لاين في منشور على منصة “إكس” إنها بحثت الملف مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، لافتة إلى أن عامل الوقت “حاسم” في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأضافت أن النقاش كان “بنّاءً”، لكنها أقرت بأن الخلافات لا تزال قائمة، خصوصًا مع “الوضع الخاص” لبلجيكا المرتبط بالأصول الروسية المودعة في مؤسسة “يوروكلير” المالية.

وأشارت رئيسة المفوضية إلى الاتفاق على مواصلة المشاورات بهدف التوصل إلى صيغة مشتركة خلال اجتماع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر المقبل.

وتسعى المفوضية الأوروبية لحشد دعم الدول الأعضاء لتوجيه الأموال الروسية المجمدة نحو ما يسمى بـ”قرض التعويضات” لتمويل احتياجات أوكرانيا خلال 2026–2027. إلا أن بلجيكا تعرقل الخطة بسبب مخاوف من العواقب القانونية والمالية، محذرة من أن موسكو قد ترد بقسوة، وهو ما أكده رئيس الوزراء البلجيكي بقوله إن روسيا حذّرت بروكسل من “عواقب ستستمر مدى الحياة” في حال تنفيذ المصادرة.

الاعتراض البلجيكي ليس الوحيد؛ فقد صوّت البرلمان البلجيكي بالإجماع ضد استخدام الأصول الروسية، فيما رفض البرلمان الألماني أيضًا مشروعًا يطالب بمصادرتها، معتبرًا أن الخطوة “مخالفة للقانون الدولي” وقد تؤدي لردود اقتصادية انتقامية تطال الشركات الألمانية العاملة في روسيا.

من جهتها، شددت موسكو مرارًا على أن الاستيلاء على الأصول الروسية “سرقة صريحة”، محذّرة من رد مماثل بحق الأموال الغربية الموجودة داخل روسيا.

المصدر: روسيا اليوم