فلسطين | إصابة رضيع بالاختناق إثر قنابل غاز أطلقها الاحتلال جنوب نابلس

أصيب طفل فلسطيني رضيع بالاختناق، ليل الجمعة السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة مادما جنوب نابلس.

وأفاد مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس، أنّ طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة بالاختناق لطفل رضيع عمره 20 يومًا، نتيجة استنشاقه الغاز خلال اقتحام الاحتلال لمادما، ونقلته إلى المستشفى للعلاج.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس قروي مادما عبد الله زيادة، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز باتجاه المنازل، وأجبرت أصحاب المحال التجارية وسط البلدة على إغلاق أبوابها.

المصدر: وكالة يونيوز