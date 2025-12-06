أفغانستان | تبادل لإطلاق النار عند الحدود بين أفغانستان وباكستان

اتّهمت سلطات طالبان باكستان، بقصف منطقة حدودية أفغانية، ما دفعها إلى “الرد”، قبل عودة الهدوء.

يأتي ذلك في حين تشهد العلاقات بين البلدين توترات شديدة مع مواجهات متكرّرة سجّلت في الأسابيع الأخيرة، وقد جرى التوصل إلى هدنة لمحاولة احتوائها.

وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد على منصة إكس، “للأسف، هذا المساء (الجمعة)، بدأ الجانب الباكستاني بمهاجمة أفغانستان في قندهار، في منطقة سبين بولدك، ما اضطر قوات الإمارة الإسلامية للرد”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

بدوره، اتّهم رئيس دائرة الإعلام في ولاية قندهار علي محمد حقمال، الجانب الباكستاني ببدء الأعمال العدائية، ليعلن لاحقًا انتهاءها.

وقال إنّ باكستان استخدمت “المدفعية الخفيفة والثقيلة”، مشيرًا إلى إصابة منازل مدنيين بقذائف هاون.

وتابع حقمال “توقفت الاشتباكات، وقبل الطرفان وضع حد لها”، دون الإشارة إلى وقوع ضحايا/ فيما لم تصدر السلطات الباكستانية على الفور أي تعليق.

في الأشهر الأخيرة، تدهورت العلاقات الثنائية بشكل كبير، وقد سُجّلت في منتصف تشرين الأول/أكتوبر مواجهة مسلّحة غير مسبوقة أسفرت عن نحو 70 قتيلا.

وتم التوصل إلى هدنة بوساطة قطرية وتركية، لكنّها لم توقف إطلاق النار قرب الحدود المغلقة منذ 12 تشرين الأول/أكتوبر.

وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر، اتّهمت كابول باكستان بقصف مناطق حدودية، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص بينهم تسعة أطفال، ما نفته إسلام آباد.

المصدر: وكالات