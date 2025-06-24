لبنان

قرار أممي تعسفي بحق 5 معلمين فلسطينيين في لبنان بسبب تضامنهم مع إيران

أصدرت الأمم المتحدة قرارًا وُصف بالتعسفي بحق خمسة معلمين فلسطينيين، قضى بإيقافهم عن مهامهم التعليمية في مدارس وكالة الأونروا داخل مخيمات اللاجئين في لبنان، وذلك على خلفية مشاركتهم في تحركات تضامنية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومن بين المعلمين الذين شملهم القرار، الأستاذ أسامة العلي وماهر طويسي من مخيم البداوي. وقد أثار القرار موجة استياء في صفوف اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما في شمال لبنان، حيث أعلن عدد منهم التوجّه إلى إقفال مكاتب تابعة للأمم المتحدة، احتجاجًا على ما اعتبروه قرارًا ظالمًا ألحق أذى مباشرًا بعائلات المعلمين، وجرّدهم من رواتبهم وتعويضاتهم المعيشية.

يأتي هذا القرار في وقت حساس يتكثف فيه التضامن الشعبي مع غزة ومع الدول الداعمة لقضية فلسطين، فيما يُطرح تساؤل واسع حول معايير الحياد التي تدّعيها المؤسسات الدولية في تعاطيها مع الشؤون الإنسانية والسياسية للاجئين الفلسطينيين.

المصدر: موقع المنار