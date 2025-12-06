السبت   
    لبنان

    التعبئة التربوية في حزب الله كرمت الأساتذة والطلاب الشهداء في كليات الفرع الخامس للجامعة اللبنانية في صيدا


      نظمت التعبئة التربويّة في”حزب الله”، برعاية الشيخ أكرم بركات، حفلاً تحت شعار “مِدادٌ ودِماء” لتكريم الأساتذة والطلّاب من كلّيّات الجامعة اللبنانيّة الفرع الخامس في صيدا، والّذين ارتقوا شهداء إبّان العدوان الإسرائيليّ الأخير في أيلول 2024 في حضور حشدٍ من الأساتذة والموظّفين وعوائل الشهداء والطلّاب.

      بعد النشيدَين الوطنيّ اللبنانيّ ونشيد الجامعة اللبنانيّة، شاهدَ الحاضرون فيلمًا قصيرًا يحكي قصّة ثنائيّة العلم والجهاد مستوحى من سيرتَي رئيس مجلس طلّاب الفرع علي شهلا، ومندوب التعبئة التربويّة محمّد مصطفى مهدي، ومن ثمّ استمعوا إلى كلمة عوائل الشهداء المكرّمين ألقتها الطالبة زينب دقيق شقيقة الشهيد علي تيسير دقيق.

      وكانت كلمةُ مدير كلّيّة الآداب والعلوم الإنسانيّة الفرع الخامس الدكتور أحمد نصر الله دعا فيها إلى الاقتداء بالمحتفى بهم، والتألّق العلميّ، والاستخدام الواعي والحذر للتكنولوجيا.

      وأما راعي الحفل، الدكتور بركات فقد أوضح الترابط الوثيق بين حقّ الله وحقّ الإنسان، حيث يُعدّ رعاية حق الإنسان بالحياة الكريمة والعزيزة أداءً لحقّ الله عزّ وجلّ، وهذا ما قام به الشهداء جميعًا سيّما شهداء أولي البأس، وبالأخصّ الشهداء الجامعيّون.

      واختُتم الحفل بتقديم الدروع التذكاريّة لعوائل 26 شهيدًا من كلّيّات الجامعة اللبنانيّة في صيدا، وبالتقاط الصور التذكاريّة.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

