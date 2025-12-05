الجمعة   
    لبنان

    الرئيس بري: الاستقرار في الجنوب يستلزم التزام “إسرائيل” بالقرار 1701

      استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجمعة سفراء وممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بحضور قائد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، اللواء ديوداتو أبانيارا، والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، حيث تناول اللقاء الذي استمر أكثر من ساعة وربع الساعة تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، والمستجدات السياسية والميدانية.

      وقد استمع الرئيس بري لمواقف ممثلي الدول في مجلس الأمن، وأجاب “بإسهاب حول مراحل القرار الأممي رقم 1701 وأهميته ووظيفته، واتفاق وقف إطلاق النار وظروفه وموجباته لتطبيق القرار الأممي، ودور قوات الطوارئ الدولية في هذا الإطار، وما يراه تناقضاً في القرار رقم 2790”.

      وأكد الرئيس بري أن “الاستقرار في الجنوب يستلزم التزام إسرائيل بالقرار الأممي 1701 وباتفاق وقف إطلاق النار، من خلال وقف انتهاكاتها اليومية والانسحاب إلى خلف الحدود الدولية، لا سيما بعد تكثيف اللجنة الخماسية المنبثقة عن الاتفاق لاجتماعاتها، الأمر الذي يُلزم ويفرض على إسرائيل بشكل فوري وقف النار، وبالتالي إنهاء حربها الأحادية على لبنان”.

      وقال الرئيس بري “لا يجوز ومن غير المقبول التفاوض تحت النار”، وحذر من أن “استمرار إسرائيل في الحرب والعدوان يجدد هذه الحرب”.

      المصدر: موقع المنار

