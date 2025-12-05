خليل حمدان: الحل في لبنان بلغة الحوار على أساس القاعدة الماسية الجيش والشعب والمقاومة

قال عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان إن “استمرار الاعتداءات الصهيونية وعدم إطلاق الأسرى واحتلال جزء من الأراضي اللبنانية إدانة لجميع الذين يبررون اعتداءات العدو الصهيوني، والسيادة تتطلب إدانة العدوان بدل التصويب على الجيش والشعب والمقاومة”.

وأضاف حمدان في حديث له من بلدة الزرارية الجنوبية أنه “على صعيد لجنة الميكانيزم فإن دولة الرئيس نبيه بري أكد أكثر من مرة ضرورة الضغط على العدو الصهيوني بوضع حد للاعتداءات التي يتعرض لها لبنان برّاً وبحراً وجوّاً”، ولفت إلى أن “هذا برسم المجتمع الدولي عموماً والدول التي تراقب تطبيق وقف إطلاق النار”.

وقال حمدان “يبقى الحل بلغة الحوار على القاعدة الماسية الجيش والشعب والمقاومة، وعلى الذين يدّعون السيادة أن ينزعوا من صدورهم الحقد والكراهية بدل مطالبتهم بنزع سلاح المقاومة”، وتابع أن “على الدولة اللبنانية وعلى المستوى الحكومي الشروع ببرنامج واضح لإعادة الإعمار لأن أهلنا الصامدين وبخاصة في الحافة الأمامية وعلى مساحة لبنان عموماً لا يشعرون بأن الحكومة تعيش معاناتهم، وهم يسكنون فوق بيوتهم المدمرة في ظروف صعبة وقاسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام