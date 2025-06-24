دولي

ترامب يسقط عن شجرة الحرب: لست راضياً عن “إسرائيل” ولا إيران

زعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن كلاً من كيان العدو الاسرائيلي وإيران انتهكا وقف إطلاق النار الذي أعلنه قبل ساعات، مؤكداً أنه غير راض عن أي من البلدين، وخاصة “إسرائيل”. هذا الكلام يأتي على مسافة أسبوع فقط من تصريحات أخرى متناقضة أطلقها الرئيس الأميركي، قائلاً إن “على الجميع إخلاء العاصمة طهران فوراً”، مضيفاً أنه “كان ينبغي على إيران توقيع اتفاق نووي مع الولايات المتحدة”.

وفي حديث للصحفيين اليوم قبل مغادرته لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في لاهاي، قال ترامب إن العدو وإيران “يتقاتلان منذ فترة طويلة وبقوة لدرجة أنهما لا تعرفان ماذا تفعلان””، حسب تعبيره.

كما زعم أن “قدرات إيران النووية انتهت ولن تعيد بناء برنامجها النووي أبداً”. وهذا ما نفاه المسؤولون الايرانيون على اختلاف مسؤولياتهم مشددين أن القدرات الدفاعية والبرنامج النووي السلمي خط أحمر.

ولاحقاً، خاطب ترامب قادة الكيان المحتل عبر منشور بمنصة “تروث سوشيال”، قال “”إسرائيل”.. لا تُلق هذه القنابل وإن فعلت فهذا انتهاك جسيم. إذا قمت بذلك فسيمثل الأمر انتهاكا كبيرا. أعيدوا طياريكم فوراً”.

وأضاف “”إسرائيل” نفذت مهمة اليوم وعليها أن تلتزم الهدوء.. ما كان على “إسرائيل” أن تقدم على ما فعلته، سأرى ما إذا كان بإمكاني إيقافها”.

وتابع “”إسرائيل” لن تهاجم إيران وستعود جميع الطائرات بعد أن تؤدي تحية ودية لإيران، لن يصاب أحد بأذى ووقف إطلاق النار ساري المفعول”.

وانتقد الرئيس الأميركي بعض وسائل الإعلام “الكاذبة” لأنها أكدت أن الضربات الأميركية لم تدمر مواقع إيران النووية بالكامل، مضيفاً “أقول لشبكة سي إن إن أنتم فاشلون وأخباركم زائفة”.

هدف رمزي

ونقل “موقع أكسيوس” عن مسؤول صهيوني قوله إن “ترامب اتصل بنتنياهو وطلب منه عدم مهاجمة إيران إطلاقاً، موضحاً المسؤول أن نتنياهو أبلغ ترامب بأنه لا يستطيع إلغاء الهجوم على إيران لأن هناك حاجة إلى رد ما على انتهاك إيران لوقف إطلاق النار، وبدلاً من ذلك “تقرر تقليص الهجوم بشكل كبير وإلغاء مهاجمة عدد كبير من الأهداف”.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه وبعد محادثة ترامب ونتنياهو تم مهاجمة “هدف رمزي” في إيران، وقالت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي إن سلاح الجو هاجم رادارا قرب طهران.

وأكدت وسائل إعلام العدو عن مصادر أمنية أن “الأمر انتهى ودخل وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” و”إيران حيز التنفيذ”.

وأعلن ترامب في وقت سابق عن اتفاق تام بين “إسرائيل” وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل دخل حيز التنفيذ بداية من السابعة من صباح اليوم بتوقيت مكة المكرمة، مضيفا أن وقف إطلاق النار يدوم أولاً 12 ساعة، ثم “مستعدّ الحرب منتهية رسمياً”.

وأعلن العدو اعتراض صاروخين من إيران عقب ساعات من بداية سريان وقف إطلاق النار، وأكد التلفزيون الإيراني أن الأنباء عن إطلاق صواريخ من إيران بعد وقف إطلاق النار “عارية عن الصحة”.