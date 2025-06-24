تقارير مصورة

تصاعد الانقسام داخل كيان الاحتلال بعد تصريحات ترامب وانتقادات لأداء نتنياهو في الحرب مع إيران

بدأت حالة من النقاش الحاد داخل كيان الاحتلال، بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أعرب فيها عن غضبه تجاه رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أنه أبلغه بضرورة الامتناع عن خرق الهدنة. وفي تصريح جديد أدلى به لقناة CNN، قال ترامب: “لا يعجبني ما فعله نتنياهو، وقد أخبرته بما يجب أن يقوم به”.

وفي هذا السياق، طالبت جهات في جيش الاحتلال نتنياهو بلجم كل من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بسبب تغريداتهم التي يرون فيها خطرًا على استقرار الهدنة، وإمكانية إفشالها. من جهة أخرى، أقرّ الاحتلال بأنه نفذ هجومًا رمزيًا على رادار في إيران، زاعمًا أنه رصد صاروخين وصلا إلى حيفا بعد دخول الهدنة حيّز التنفيذ عند الساعة السابعة صباحًا.

أما ميدانيًا، فلا تزال فرق الإنقاذ والإسعاف تعمل في منطقة بئر السبع في محاولة للوصول إلى عالقين أرسلوا نداءات استغاثة، دون أن تتمكن من إخراجهم حتى الآن، في ظلّ مخاوف من انهيار سبعة مبانٍ أصابها صاروخ، قدّر جيش الاحتلال أن رأسه المتفجّر يتراوح وزنه بين 300 و500 كيلوغرام. وأضاف الجيش أن القتلى الذين تم انتشالهم حتى اللحظة قضوا في طابق محصّن من أحد المباني المستهدفة، القريبة من مركز قيادة عسكري لجيش الاحتلال في المدينة.

في غضون ذلك، أُعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، مع السماح للصحفيين بالوصول إلى أطرافها فقط، دون الاقتراب أكثر بسبب المخاطر المرتفعة. ووفق تقديرات أطقم الهندسة والإنقاذ التابعة للاحتلال، فإن احتمال انهيار واحد من المباني لا يزال مرتفعًا للغاية. وبالرغم من ذلك، لا تزال أعداد القتلى غير مؤكدة، إذ تحدثت بعض وسائل الإعلام العبرية عن خمسة قتلى، في حين أشارت أخرى إلى ثمانية، بينما ذكرت تقارير أخرى أن العدد وصل إلى أحد عشر قتيلًا، بالإضافة إلى خمسة وعشرين جريحًا.

إلى جانب ذلك، وصل إلى المكان عدد من القيادات العسكرية، من بينهم المفوّض العام للشرطة، لتقدير الأضرار، في وقت تستمر فيه عمليات البحث، مع استقدام آليات متخصصة للمساعدة في إزالة الركام، سواء من الأنقاض التي غطّت الأرض أو العالقة في الهياكل المتبقية من المباني. كما لحقت أضرار جسيمة بالسيارات القريبة من الموقع، وغالبيتها تعود لجنود يخدمون في تلك المواقع، وقد تضررت بالكامل.

علاوة على ذلك، أُغلق شارع “وشارة” بشكل تام، بينما يجري جيش الاحتلال عمليات مسح ميداني في مناطق استُهدفت خلال الأيام الاثني عشر الماضية، بحثًا عن ذخائر أو مواد متفجرة لم تنفجر، مع منع المستوطنين والصحفيين من الاقتراب من هذه المواقع.

في المقابل، لا تزال القيود المفروضة على وسائل الإعلام الأجنبية سارية، ما أثار حالة من الغضب لدى المستوطنين، الذين عبّروا عن سخطهم حتى على الإعلام العبري، متهمين إياه بالموالاة لنتنياهو وتجاهل معاناتهم، وتركهم لمصيرهم طيلة الفترة الماضية.

وبالعودة إلى تداعيات العدوان، أعاد نتنياهو التأكيد على التزامه بالهدنة، معتبرًا الهجوم على رادار في طهران “رمزيًا”، إلا أن ذلك لم يمنع اندلاع نقاش حاد في أوساط جيش الاحتلال والمعارضة السياسية، حول ضعف النتائج التي خرجت بها هذه الجولة من الحرب مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي اعتُبرت الأدنى من حيث الأثر والأضعف من حيث الصورة الإعلامية التي كان الاحتلال يسعى إلى تقديمها.

ومع ذلك، يحاول الإعلام العبري الترويج لما يصفه بـ”إنجازات” خلال الحرب، كضرب منشآت نووية إيرانية بمشاركة أميركية، واعتبار إدخال الولايات المتحدة في الحرب مكسبًا سياسيًا. إلا أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب تقييمات خبراء دوليين، نفت وقوع أضرار جوهرية في منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية، مشيرة إلى أن إيران استطاعت نقل ما بين 400 إلى 500 كيلوغرام من اليورانيوم من منشأة “فوردو”، دون أن تتأثر بنيتها التحتية بشكل كبير.

وما يزيد من هشاشة رواية الاحتلال، هو أن الصواريخ الإيرانية عبرت أجواء عدة دول تضم قواعد أميركية وبريطانية وفرنسية، ما يفنّد ادعاءات الاحتلال بامتلاكه “سيادة جوية” فوق الأراضي الإيرانية. كما أن التقارير الأمنية تشير إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بقدراتها الاستراتيجية العالية، ما يجعل مزاعم إبعادها عن “القدرة النووية” لمدة عامين أو ثلاثة، بلا سند علمي حقيقي.

وبناءً عليه، يتوقّع محللون أن الاحتلال قد يتحوّل إلى أساليب أخرى في مواجهة إيران، عبر تكثيف العمليات الاستخباراتية وتفعيل خلاياه النائمة داخل الجمهورية الإسلامية أو في محيطها، في محاولة للالتفاف على الردع الإيراني الذي ظهر بقوة خلال الأيام الأخيرة.

المصدر: موقع المنار