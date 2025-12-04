الوزير الحاج: قطاع الاتصالات صمد باللحم الحي والتقدم يفرض على لبنان مجاراة التطور

كشف وزير الاتصالات شارل الحاج عن خطة شاملة لإخراج قطاع الاتصالات من سنوات الإهمال، والانتقال من النطاق الضيق إلى النطاق العريض.

وأكد خلال لقائه مجموعة من المتخصصين بدعوة من Leaders Club التابع لمجلة Lebanon Opportunities في فندق “فينيسيا”، أن “القطاع صمد باللحم الحي رغم غياب الاستثمارات، فيما يتقدم العالم بسرعة تفرض على لبنان مجاراة التطور”.

وأوضح أن “السنترالات الحالية تعود إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وتستهلك طاقة عالية، لذلك تعمل الوزارة على توسيع القدرة والتغطية ومعالجة مناطق ضعف الإرسال”، لافتا إلى أن “غياب اللوائح المناسبة دفع القطاع الخاص إلى سد الفراغ، فيما بات أكثر من 92% من الاتصالات يُستخدم عبر الواتساب، الأمر الذي يطرح تحدي الانتقال إلى النطاق العريض”.

وأشار إلى أن “الدولة وحدها لا تستطيع إنجاز هذه النقلة سريعا، لذا تم اعتماد خيار الشراكة مع القطاع الخاص، بعد تأسيس الهيئة المنظمة للاتصالات. كما ستلزم الوزارة 25 سنترال فايبر، على أن تعلن الهيئة قبل نهاية السنة الحزم والترددات الخاصة بخدمة الـFixed Wireless”.

وحدد “الهدف برفع عدد اشتراكات النطاق العريض من نحو 40 ألفا إلى 300–400 ألف، وفق خطة تعتمد 60–70% فايبر و30–40% Fixed Wireless”، مؤكدا أن “التطوير لا يتحقق إلا بالشراكة مع القطاع الخاص”.

وأعلن “العمل لحل ملف الكوابل البحرية وتأمين حماية للتخابر والإنترنت الدولي، عبر كابل جديد أو الربط مع “ميدوزا”، لافتا إلى أن “كابل “قدموس 2″ سيبدأ العمل في النصف الأول من عام 2026 في حال عدم حصول عراقيل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام