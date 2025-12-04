الصين تنشر عدداً كبيراً من السفن العسكرية عبر مياه شرق آسيا

ذكرت وكالة «رويترز» أنّ الصين تقوم بنشر عدد كبير من السفن البحرية وسفن حرس السواحل عبر مياه شرق آسيا، بلغ في أحد الفترات أكثر من 100 سفينة، في أكبر عرض لقوة بحرية حتى الآن.

ونقلت «رويترز» عن أربعة مسؤولين أمنيّين أن السفن الصينية تجمعت في المياه التي تمتد من الجزء الجنوبي من بحر الأصفر عبر بحر الصين الشرقي وحتى بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وصولاً إلى المحيط الهادئ.

وفي تقارير استخباراتية من دولة في المنطقة طلبت من «رويترز» عدم الكشف عن اسمها، تبين أن «هناك أكثر من 90 سفينة صينية تعمل في المنطقة اعتباراً من صباح يوم الخميس، بعد أن كانت أكثر من 100 سفينة في وقت سابق هذا الأسبوع».

ولفتت المصادر إلى أن العمليات تجاوزت التشكيلات البحرية الكبيرة التي نشرتها الصين في كانون الأول من العام الماضي، والتي دفعت تايوان إلى رفع مستوى التأهب.

وأمس، قال المدير العام لمكتب الأمن القومي في تايوان تساي مينغ-ين إن الصين الآن في موسم التدريبات العسكرية «الأكثر نشاطاً تقليدياً»، مضيفاً أن لديها أربع تشكيلات بحرية تعمل في غرب المحيط الهادئ، وأن تايوان تتابعها عن كثب.

وأوضح أنه «يجب علينا أن نتوقع تحركات العدو على أوسع نطاق ممكن، ومواصلة مراقبة أي تغييرات في الأنشطة ذات الصلة».

من جانبها، قالت المتحدثة باسم مكتب الرئاسة في تايوان، كارين كو، في بيان إن تايوان لديها «فهم كامل وفي الوقت الحقيقي» للوضع الأمني في مضيق تايوان والمنطقة الأوسع، و«يمكنها ضمان عدم وجود أي قلق على الأمن الوطني».

وأضافت أن تايوان ستواصل العمل عن كثب مع الشركاء الدوليين لردع أي تحركات أحادية قد تهدد الاستقرار الإقليمي.

في السياق، أعلن رئيس أجهزة الاستخبارات التايوانية أمس أنّ طائرات عسكرية صينية نفذت «عمليات محاكاة» لهجمات ضد سفن حربية أجنبية تعبر المضيق الذي يفصل بين الصين وجزيرة تايوان.

والشهر الماضي، أعلنت رئيسة وزراء اليابان، سانيه تاكايتشي، أنّ هجوماً صينياً محتملاً على تايوان قد يؤدي إلى ردّ عسكري من طوكيو.

المصدر: موقع جريدة الأخبار