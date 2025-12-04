عراقجي يؤكد لنظيره اللبناني استمرار الدعم الايراني لسيادة لبنان ووحدة أراضيه

أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، في رسالة إلى نظيره اللبناني يوسف رجي دعم إيران المستمر لسيادة لبنان ووحدته الوطنية، موجهاً له دعوة لزيارة طهران.

وفي التفاصيل، أشار عراقجي، في رسالة خطية إلى وزير الخارجية اللبناني يوسف راجي، إلى العلاقات التاريخية والودية بين البلدين، مؤكدًا دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستمر لسيادة لبنان ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه وأمنه واستقراره، لا سيما في مواجهة عدوان الكيان الصهيوني.

ودعا عراقجي نظيره اللبناني لزيارة إيران للتشاور حول تطوير العلاقات الثنائية واستعراض التطورات الإقليمية والدولية، معربًا عن ثقته في أن لبنان، شعبًا وحكومةً، سيتغلبان بنجاح على التهديدات والتحديات القائمة.

المصدر: مهر