البدوي: القرار بتكليف سفير سابق ترؤس وفد لبنان في الميكانيزم يبقى محصوراً بتطبيق قرار وقف اطلاق النار

اعتبر الرئيس السابق لـ”الندوة الوطنية” رفعت ابراهيم البدوي في بيان، أن “القرار الرئاسي بتكليف سفير سابق ترؤس وفد لبنان في لجنة الميكانيزم، لن يتجاوز ما سبق و يبقى محصوراً بتطبيق قرار وقف اطلاق النار حصراً”.

وقال: “صحيح ان القرار الرئاسي بتعيين سفير سابق لترؤس الوفد المشارك بلجنة الميكانيزم هو قرار بمثابة اذعان لطلب والحاح اميركي دون اي مقابل، لكن ليس بالضرورة اعتبار ان لبنان قبل بمبدأ التفاوض المباشر، طالما التفاوض بقي ضمن لجنة الميكانيزم المكلفة تنفيذ بنود القرار 1701 وهي: وقف الاعتداءات الاسرائيلية، الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية المحتلة، عودة الاسرى اللبنانيين الى الوطن”.

أضاف: “الضخ والتهليل الاعلامي في اسرائيل للخطوة اللبنانية، ليس الا محاولة اسرائيلية مكشوفة لزيادة الانقسام الداخلي و لبث الفرقة والفتنة بين اللبنانيين”.

واعتبر انه “بعد حملة التهويل والترهيب الاميركي – الاسرائيلي لا غضاضة في التعامل مع القرار وفق استراتيجية تخفيف الاضرار عن لبنان، وذلك لابعاد كأس الحرب عن لبنان، مع ملاحظة ان لا ضمانات ولا امان لهذا العدو الاسرائيلي”.