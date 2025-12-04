الخميس   
    لبنان

    سرقة كابلات “أوجيرو” والاشارات المرورية عند “الدوار العربي” في صيدا

       أقدم مجهولون ليلاً على سرقة كابلات محطة توزيع خطوط الهاتف “أوجيرو”  وكابلات الكهرباء التي تغذي الاشارات الضوئية المرورية بالتيار الكهربائي، عند “الدوار العربي” بالقرب من السرايا في مدينة صيدا.

      واستفاق اهالي منطقة الاوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا، على فقدان شبكة الاتصالات الأرضية، بعدما عمد السارقون الى خلع صناديق الحديد التي تحمي المحطتين وعبثوا فيها وسرقوا كابلاتها رغم وجود كاميرات مراقبة في المنطقة .

      وتقدمت إدارة “أوجيرو” بإخبار رسمي في مخفر صيدا بوقائع حادثة السرقة، لاجراء المقتضى القانوني وكشف الفاعلين وملاحقتهم.

