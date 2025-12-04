نقاش سري بشأن سوريا… صحيفة عبرية تكشف مضمون جلسة مغلقة في الكنيست

كشفت صحيفة معاريف العبرية أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عرض، خلال جلسة سرّية عقدتها لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الثلاثاء، معطيات حول محادثات تُجرى بين تل أبيب ودمشق بهدف بحث ترتيب أمني محتمل بدعم أمريكي.

وبحسب الصحيفة، أوضح ساعر في الجلسة المغلقة أن إسرائيل خاضت، خلال الأشهر الأخيرة، قنوات تواصل غير علنية مع سوريا، في إطار استكشاف إمكان التوصل إلى تفاهمات تحفظ أمن الحدود الشمالية. وأكد أن تل أبيب “منفتحة على دراسة الاتفاق، ولكن وفق شروط تضمن أمنها وقدرتها العملياتية”.

وقال ساعر في النقاش:

“أجرينا محادثات للتوصل إلى اتفاق أمني مع سوريا… نرغب في اتفاق، ولكن بشروطنا فقط. يجب أن نتمكن من مواصلة درء التهديدات القريبة من الحدود، ولهذا يعدّ وجودنا في بعض النقاط الاستراتيجية مثل جبل الشيخ ضروريًا”.

وتشير الصحيفة إلى أن هذه التصريحات تعكس موقفًا إسرائيليًا ثابتًا يعتبر أن أي ترتيب مستقبلي يجب أن يُبقي السيطرة الإسرائيلية على المواقع المرتفعة الحساسة، وفي مقدمتها جبل الشيخ، الذي يشكل ركيزة أساسية في منظومة الإنذار المبكر في الجبهة الشمالية.

مصادر حضرت الجلسة أكدت أن ساعر شدّد على أن إسرائيل لن تقبل بأي تغييرات إقليمية تحدّ من حرية عملها العسكري ضد التهديدات في سوريا ولبنان، خصوصًا في ظل التوتر المتصاعد على الحدود السورية.

وفي سياق متصل، لفتت معاريف إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعدًا في الضربات الإسرائيلية ضد مواقع سورية وأهداف مرتبطة بفصائل مسلّحة في الجنوب السوري، بهدف منع نقل أسلحة دقيقة والحد من تموضع مجموعات تعتبرها إسرائيل مهدّدة لمرتفعات الجولان.

وفي المقابل، تجري وفق الصحيفة محادثات هادئة بدعم من واشنطن، التي تعمل على خفض مستوى الاحتكاك بين دمشق وتل أبيب، وتبحث خطوات قد تقود إلى ترتيب أمني يشمل الحدّ من تمركز القوات السورية الثقيلة قرب الحدود، مقابل تقليص العمليات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.

ومع ذلك، يشير مسؤولون إسرائيليون إلى أن هذه الاتصالات لا تزال في إطار المداولات التمهيدية، ولا تعكس أي اختراق فعلي في المسار التفاوضي، مؤكدين أن دراسة أي مخطط مستقبلي ستخضع حصراً لـ”احتياجات الأمن القومي الإسرائيلي” ولضمان الحفاظ على التفوّق الاستراتيجي على الجبهة الشمالية.

المصدر: معاريف