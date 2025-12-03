حماس: للجم الاحتلال عن الاستمرار بجرائمه في غزة والتهرب من اتفاق وقف إطلاق النار

قالت حركة حماس في بيان لها الأربعاء إن “ما قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم من عدوان همجي وقصف غاشم على خيام النازحين وبالقرب من المستشفى الكويتي في خانيونس جنوبي قطاع غزة، وارتقاء شهداء وجرحى بينهم أطفال، هي جريمة حرب موصوفة، واستهتار باتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة مكشوفة للتنصل من استحقاقاته”.

وأضافت الحركة: “نحمّل الاحتلال المجرم المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد، ونطالب الوسطاء والدول الضامنة بضرورة لجم الاحتلال الفاشي عن الاستمرار في جرائمه، وعدم السماح لمجرم الحرب نتنياهو وحكومته المتطرفة في التهرب من موجبات الاتفاق، وفي مقدمتها وقف عمليات القصف ضد المدنيين والمناطق السكنية وخيام النازحين”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام