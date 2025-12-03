الأربعاء   
    المستوطنون الصهاينة يواصلون اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة

    شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، مساء الأربعاء، سلسلة اعتداءات من قبل مجموعات المستوطنين الصهاينة، شملت إضرام النيران في أراضي المواطنين، والاعتداء على منشآت تجارية، وزرع أعلام الاحتلال على الطرق الرئيسية.

    وقالت مصادر فلسطينية إن “في غرب رام الله، أضرم مستوطنون النار في أراضي المواطنين في بلدة عطارة شمال غرب المدينة وسط الضفة الغربية”، وأفادت بأن “مستوطنين من البؤرة الاستيطانية المقامة حديثاً على أراضي البلدة أضرموا النار في أراضي المواطنين، ومنعوا الأهالي من إخمادها”.

    من جانب آخر، قالت المصادر “اعتدى مستوطنون على مدخل قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس”، وأفادت بأن “المستوطنين هاجموا صاحب منشأة تجارية على الشارع الرئيسي بعد تصديه لمحاولاتهم زرع أعلام الاحتلال أمام منشأته”، وتابعت: “في حين زرع عدد من المستوطنين أعلاماً على طريق نابلس–رام الله الرئيسي، بجانب بيوت حارة الشارع شرقي القرية، بحماية قوات الاحتلال”.

    إلى ذلك، قالت المصادر إن “عشرات المستوطنين تجمعوا مساء الأربعاء عند دوار قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم”، وأفادت بأن “مجموعات من المستوطنين تجمعوا عند دوار المنيا، وشرعوا بنصب أعلام الاحتلال الإسرائيلي على طول امتداد الشارع الواصل حتى قرية كيسان شرقاً”.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

