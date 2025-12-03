السفارة الاميركية في لبنان: الميكانيزم عقدت اجتماعها الرابع عشر: إضافة مشاركين مدنيين لتعزيز الاستقرار والنجاح

وبعد كل اجتماع للجنة الميكانيزم تخرج السفارة الأميركية في بيروت ببيان تعليقا على الموضوع وزعمت في بيان لها اليوم ان” إضافة مشاركين مدنيين هي لتعزيز الاستقرار والنجاح”.

وجاء في البيان ان”كبار المسؤولين عقدوا الاجتماع الرابع عشر للجنة التقنية العسكرية للبنان (الميكانيزم) في الثالث من شهر كانون الأول الجاري في الناقورة، لتقييم الجهود الجارية للتوصل إلى ترتيب دائم لوقف الأعمال العدائية في لبنان”.

وأشار البيان إلى انه”دعما للسلام الدائم والازدهار المشترك لكلا الجانبين، انضم السفير اللبناني السابق سيمون كرم والمدير الاعلى للسياسة الخارجية في مجلس الامن القومي الاسرائيلي الدكتور يوري رسنيك إلى المستشارة مورغان أورتاغوس في اجتماع اليوم كمشاركين مدنيين. يعكس انضمامهما التزام الميكانيزم تسهيل المناقشات السياسية والعسكرية بهدف تحقيق الامن والاستقرار والسلام الدائم لجميع المجتمعات المتضررة من النزاع”.

ولفت الى أن “جميع الأطراف رحبت بالمشاركة الإضافية باعتبارها خطوة مهمة نحو ضمان أن يكون عمل الميكانيزم مرتكزا على حوار مدني مستدام بالإضافة الى الحوار العسكري”.

وأكد أن “اللجنة تتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع السفير كرم والدكتور رسنيك في الجلسات المقبلة، والى دمج توصياتهما، فيما تواصل الميكانيزم تعزيز السلام الدائم على طول الحدود”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام