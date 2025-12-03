المؤتمر الشعبي اللبناني يطالب بالتراجع عن قرار مشاركة لبناني مدني في اجتماعات “الميكانيزم”

طالب المؤتمر الشعبي اللبناني بالتراجع عن القرار الرسمي بمشاركة مدني لبناني في اجتماعات “الميكانيزم”.

ولفت بيان صادر عن أمانة الإعلام في المؤتمر إلى أن “من غير الواضح ما المصلحة الوطنية التي دفعت رئيس الجمهورية اللبنانية إلى اتخاذ هذا القرار، بالتنسيق مع مسؤولين لبنانيين، لكن من الواضح تماماً أن الدوافع كانت نتيجة الضغوطات الأميركية الهادفة لجر لبنان إلى مزيد من التنازلات التي تؤدي في حال استمرت إلى التطبيع مع العدو الصهيوني، والاكثر وضوحاً أن هذا التنازل اللبناني لم يؤد إلى إطلاق أسير لبناني واحد، ولم يوقف ولن يوقف الاستباحة الصهيونية للسيادة اللبنانية، بدليل استمرار تدفق المسيّرات الصهيونية إلى السماء اللبنانية، على وقع اجتماعات لجنة الميكانيزم التي لم تفعل شيئاً منذ عام للجم العدوان الصهيوني اليومي على لبنان.”

وتساءل البيان عن “المغزى والهدف والفائدة من مشاركة مدني لبنان في اجتماعات عسكرية، وما الذي يمكن أن يضيفه من الناحية التقنية، سوى تقديم صورة سلبية تصب في أهداف الإرهابي نتنياهو الذي أعلن اليوم صراحة نيته إستغلال هذا التنازل من أجل إقامة علاقات تعاون وعلاقات اقتصادية مع لبنان”.

وطالب البيان “رئيس الجمهورية بسحب المندوب المدني اللبناني من اجتماعات الميكانيزم، مؤكداً أن الشعب اللبناني، ومهما كان الموقف الرسمي اللبناني، لن يقبل اطلاقاً التطبيع مع العدو الصهيوني المحتل والقاتل والمجرم، مهما بلغت التضحيات والضغوطات”.

المصدر: بريد الموقع