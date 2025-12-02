الثلاثاء   
    طيران الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على جبال قباطية بالضفة المحتلة

    اعتدت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء على جبال بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

    وقالت مصادر فلسطينية إن “طائرات الأباتشي التابعة لجيش الاحتلال أطلقت الرصاص الحي الثقيل على منطقة جبل الزكارنة في قباطية جنوب جنين”.

    وأوضحت المصادر أن “المنطقة التي أُطلق الرصاص صوبها هي منطقة مفتوحة وغير مأهولة”.

    ويواصل الاحتلال عدوانه على بلدة قباطية لليوم الثالث على التوالي، حيث أغلق مداخل البلدة وشوارع فرعية فيها، وفرض حظرًا للتجول، وأغلق المحال التجارية، وأجبر عددًا من العائلات على إخلاء منازلها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

    المصدر: وكالة وفا

