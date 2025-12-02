بأجواء ذكرى معركة “أولي البأس” وتضامنا مع الشعب الفلسطيني… أيام صحية مجانية في المخيمات

واصلت جمعية الأطباء الرساليين بلا حدود الإيرانية والهيئة الصحية الإسلامية في حزب الله، بالتعاون مع لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات، الأيام الصحية التخصصية المجانية، الثلاثاء، في مستشفى حيفا بمخيّم برج البراجنة، ومقرّ اللجنة الشعبية في مخيم مار الياس في بيروت، وقد بلغ عدد المرضى 182 مريضًا.

وقال الدكتور عاطفة سمائي من جمعية الأطباء الرساليين بلا حدود في تصريح له: “هذه واحدة من عشرات الزيارات الطبية الجهادية التي قمنا بها بهدف تحسين ظروف الحياة الصحية في هذه المخيمات”، وأضاف: “نعتقد أن القضية الفلسطينية قضية عالمية تعني الجميع، ويجب على الجميع أن يقوم بدوره إزاءها”، وتابع: “نشاهد صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على الحياة والعودة إلى بلادهم، ونتشرّف بأن نكون جزءًا من هذا النضال”، وأكد: “نشهد اليوم يقظة عالمية تجاه القضية الفلسطينية، ووعيًا كبيرًا لدى المجتمع الدولي بقضايا الشعب الفلسطيني، والشعب الإيراني يقف بشكل كامل مع الشعب الفلسطيني ويحرص على ألّا تُنسى هذه القضية”.

من جهته، قال مدير مستشفى حيفا الدكتور خليل مهاوش: “نشكر الأطباء الرساليين على هذه المبادرة الطبية الطيبة، ونشكر طاقم العمل الذي أتى إلى هنا من أجل تقديم الدعم الطبي لشعبنا الفلسطيني في المخيمات”.

أمّا مسؤول الأنشطة والتطوّع في بيروت الحاج أبو هادي فقال: “أتينا إلى مخيم برج البراجنة اليوم استكمالًا للأيام الصحية التي بدأناها من صور وصيدا والبقاع واليوم بيروت. وإنّ هذه المبادرة تأتي اليوم في ظلّ تراجع تقديمات الأونروا، ونحن نحاول تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني”.

بدوره، أكّد مسؤول مركز شهداء الأقصى في لجان العمل في المخيمات الحاج أبو عمر: “إننا اليوم نقوم بتقديم الدعم الطبي في مختلف المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وذلك تخفيفًا لمعاناة أهلنا في المخيمات”.

ويشار إلى أنّ هذا اليوم يأتي في أجواء ذكرى معركة “أولي البأس” وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام