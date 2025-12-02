نتنياهو يطالب بمنطقة منزوعة السلاح من دمشق حتى المناطق التي يحتلها الكيان

ادعى رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن الكيان يحتل الأراضي في جنوب سورية “من أجل ضمان أمن مواطني إسرائيل”، معتبرا أنه استنادا إلى هذا الاحتلال “بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع السوريين”.​

وقال نتنياهو، خلال زيارته لجنود إسرائيليين أُصيبوا خلال اشتباك مسلح في قرية بيت جن في سورية، أسفر عن مقتل 13 سوريا وإصابة 25 آخرين، إنّه “بعد 7 أكتوبر، نحن عازمون على الدفاع عن بلداتنا داخل حدودنا، وبضمن ذلك الحدود الشمالية، ومنع تموضع إرهابيين وعمليات معادية ضدنا، وحماية حلفائنا الدروز في سورية، وضمان أن تكون دولة إسرائيل آمنة من هجمات برية وأخرى من المناطق المحاذية للحدود”.​​

وأضاف أن “ما نتوقعه من سورية هو أن تنفذ ذلك طبعا، وإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح من دمشق حتى المنطقة العازلة التي يحتلّها الكيان الإسرائيلي منذ سقوط النظام، وبالطبع حتى مشارف جبل الشيخ وقمته” في الأراضي السورية.​

وزعم نتنياهو “أننا نسيطر على هذه الأراضي من أجل ضمان أمن مواطني إسرائيل، وهذا ما يلزمنا”، مضيفا أنه “بروح حسنة وإدراك لهذه المبادئ بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع السوريين، لكننا سنصرّ على هذه المبادئ في جميع الأحوال”.​

المصدر: عرب 48