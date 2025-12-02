الدانمارك تستضيف مصنعاً أوكرانياً للمعدّات الحربية على أراضيها

حضر مسؤولون دنماركيون وأوكرانيون في فوينز في غرب الدنمارك حفل وضع حجر الأساس لبناء مصنع أوكراني للمعدّات الحربية على الأراضي الدنماركية، بغية ضمان استدامة الإنتاج العسكري الأوكراني، وذلك بالرغم من استياء سكان المنطقة من هذا المشروع الجديد، وتخوفهم، في نفس الوقت، من أن تتحول الدنمارك إلى «الهدف المقبل لروسيا».

وقال وزير الصناعة الدنماركي، مورتن بودسكوف، لوكالة «فرانس برس» مساء أمس، بعدما أطلق عملية البناء «لا بدّ من مساعدة أصدقائنا الأوكرانيين في نضالهم من أجل الحرية. وهم بحاجة إلى مكان آمن لإنتاج كهذا».

وأضاف أنه «من خلال استضافة فاير بوينت، نحن لا نجلب إنتاجاً تقليدياً في مجال الدفاع فحسب بل أيضاً تكنولوجيا جديدة»، موضحاً أنه «ما من مساومة على مسألة الأمن بالنسبة للإنتاج ولكن أيضاً بالطبع للمجتمع المحلي».

من جهته، قال المدير العام لشركة «فاير بوينت روكت تكنولوجي»، فياشيسلاف بوندارشوك، إنه «لا بدّ من زيادة الإنتاج، وهذا أمر مستحيل في أوكرانيا … إن كان علينا أن نختار بلداً، فأقول إن الدنمارك هو خير مضيف».

وسينتج المصنع الذي من المرتقب أن يبدأ العمل فيه في خريف 2026 وقوداً داسراً يساعد على توليد الدفع في الصواريخ والمسيّرات.

ويقع المصنع على بعد بضعة كيلومترات من قاعدة جوية – يدرَّب فيها طيّارون أوكرانيون على قيادة مقاتلات «اف-16» – تعرّضت مع مطارات دنماركية أخرى لتحليق مسيّرات غامضة في مجالها الجوي في أواخر أيلول.

ووجّهت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريديريكسن، أصابع الاتهام إلى روسيا على خلفية تلك الحوادث التي تعذّر على الشرطة تحديد ملابساتها.

المصدر: موقع جريدة الأخبار