الثلاثاء   
   02 12 2025   
   11 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 12:23
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    أوروبا توافق على انضمام كندا لبرنامج دفاعي

      أعلن الاتحاد الأوروبي وكندا الاثنين اتفاقاً يسمح لأوتاوا بالانضمام إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم “سايف”.

      وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في بيان مشترك “في هذه الأوقات المضطربة جيوسياسيا، فإن (سايف) هو وسيلة لزيادة التعاون وتحقيق أهداف الدفاع والإنفاق بشكل أفضل”.

      وأشاد البيان بالاتفاق الذي يمنح كندا الحق في المشاركة في البرنامج، ووصفه بأنه “الخطوة التالية في تعميق تعاوننا ورمز للأولويات المشتركة للاتحاد الأوروبي وكندا”.

      وأضاف “معا، سنعمل على إنشاء سلاسل إمداد دفاعية مرنة بين صناعاتنا في وقت حاسم للأمن العالمي”.

      ويهدف برنامج “سايف” أو العمل الأمني لأوروبا، إلى تقديم قروض للدول المشاركة بشروط مواتية لشراء الأسلحة بشكل مشترك مع شركاء آخرين.

      ويتعين على المشاركين المساهمة ماليا في هذا المخطط، لكن هذا الأمر شكّل حجر عثرة الأسبوع الماضي لبريطانيا التي كانت تريد أيضا الانضمام إلى البرنامج لكنها رفضت رسوم الانضمام المطلوبة.

      ويسعى الاتحاد الأوروبي لتعزيز صناعته الدفاعية لمواجهة التهديد العسكري المتزايد من روسيا، إلى جانب فك ارتباط الولايات المتحدة بأوروبا.

      المصدر: الفرنسية

      مواضيع ذات صلة

      أوروبا توافق على انضمام كندا إلى برنامج الدفاع الأوروبي “سايف”

      أوروبا توافق على انضمام كندا إلى برنامج الدفاع الأوروبي “سايف”

      بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ترد بحزم على قرار كندا المتحيز

      بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ترد بحزم على قرار كندا المتحيز

      البرلمان الكندي يصوت بأغلبية ضئيلة لأول ميزانية لحكومة كارني

      البرلمان الكندي يصوت بأغلبية ضئيلة لأول ميزانية لحكومة كارني