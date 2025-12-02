الثلاثاء   
   02 12 2025   
   11 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 12:23
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    “سانا”: قوة صهيونية مؤللة توغلت في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة

      توغلت قوة صهيونية، صباح الثلاثاء، بدبابتين و14 آلية عسكرية تقلّ جنودًا في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة، حيث أقامت حاجزًا مؤقتًا وأعاقت حركة المرور، كما نفّذت عمليات تفتيش للمواطنين والمارة في المنطقة.

      وأكدت مصادر محلية أن القوات الصهيونية قامت كذلك بتفجير سرية عسكرية مهجورة داخل القرية خلال عملية التوغّل.

      ويأتي ذلك بعد سلسلة من التحركات المماثلة يوم أمس الإثنين، شملت تلة الحمرية بين بلدة حضر وقرية طرنجة، إضافة إلى مناطق في الصمدانية الشرقية وبلدة جبا وقرية أم باطنة بريف القنيطرة الشمالي، وكذلك تل أبو قبيس وصيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي.

      وتتزامن هذه التطورات مع العدوان الصهيوني الأخير على بلدة بيت جن في ريف دمشق، والذي أودى بحياة 13 شخصًا من أبناء البلدة، بينهم أطفال، وإصابة آخرين.

      المصدر: سانا

      مواضيع ذات صلة

      توغّل جديد للاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة وإقامة حاجز عسكري

      توغّل جديد للاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة وإقامة حاجز عسكري

      “تسجيلات استغاثة تكشف الفشل… بيت جن تتحوّل إلى كابوس للقيادة العسكرية الإسرائيلية”

      “تسجيلات استغاثة تكشف الفشل… بيت جن تتحوّل إلى كابوس للقيادة العسكرية الإسرائيلية”

      اشتباك بيت جن يفتح نقاشا إسرائيليا حول التحديات الأمنية في الجنوب السوري

      اشتباك بيت جن يفتح نقاشا إسرائيليا حول التحديات الأمنية في الجنوب السوري