تركيا: ناقلة روسية تتعرض لهجوم قرب الساحل أثناء رحلتها إلى جورجيا

أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية التركية عن تعرض ناقلة محملة بزيت عباد الشمس، كانت في طريقها من روسيا إلى جورجيا، لهجوم على بعد 80 ميلاً بحرياً من الساحل التركي. وأكدت الوزارة أن طاقم السفينة المؤلف من 13 شخصاً بخير، وأن الناقلة “ميدفولجا 2” تسير بمحركاتها العاملة باتجاه مدينة سينوب شمال تركيا.

وتبلغ طول الناقلة 140 متراً، ورقم هويتها البحرية الدولية IMO 9735139، وتم بناؤها عام 2014 تحت العلم الروسي، ومسجل ميناؤها في سان بطرسبرغ الكبير، وتملكها شركة “سريدنيفولغسكايا سودوخودنايا كومبانيا” في موسكو.

يُذكر أن ناقلتين أخريين، هما “كايروس” و”فيرات”، تعرضتا لهجوم بالقرب من الساحل التركي في 28 نوفمبر الجاري، خلال رحلتهما إلى روسيا، حيث نشب حريق في غرفة المحركات على متن “كايروس”، وسجلت أضرار في هيكل “فيرات” دون حدوث حريق كبير.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الهجوم الأوكراني على السفن في البحر الأسود يشكل “انتهاكاً لتعدي على السيادة التركية”، موضحاً أنه يعكس طبيعة النظام الأوكراني وفق وصفه.

المصدر: روسيا اليوم