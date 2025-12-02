شومر يهاجم ترامب: لا صلاحية له لإشعال حرب في فنزويلا… والكونغرس سيتصدّى

جدد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر تحذيراته من “نزعات التفرد” لدى الرئيس دونالد ترامب، مؤكداً أن أي عملية عسكرية ضد فنزويلا من دون تفويض تشريعي ستكون اعتداءً مباشراً على الدستور وصلاحيات الكونغرس.

وفي تصريح لافت، اتّهم شومر ترامب بـ“التخطيط خلسة لحرب جديدة”، مشدداً على أنّ سلطة إعلان الحرب محصورة بالكونغرس وفق الدستور، وأن أي تحرك من هذا النوع “لن يمرّ من دون رد”. وقال: “الشعب الأميركي لم يعد يحتمل حروبًا لا تنتهي… وإذا حاول ترامب تجاوزنا، فسيتحرّك الكونغرس فوراً لوقف أي نشر للقوات الأميركية في فنزويلا.”

ويأتي موقف شومر في وقت تتصاعد فيه التوترات، بعدما أعلن ترامب قبل أيام إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها بالكامل، محذّراً شركات الطيران والطيارين و“تجار المخدرات ومهربي البشر” من الاقتراب من الأجواء الفنزويلية، في خطوة رآها مراقبون جزءاً من سياسة الضغط القصوى التي ينتهجها البيت الأبيض.

وفي موازاة ذلك، كشف شومر أنه تلقّى رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني، قال إن مصدرها جهات مرتبطة بحملة “ماغا”، مشيراً إلى أن سلطات إنفاذ القانون في نيويورك أبلغته أيضاً بوجود تهديدات بالقنابل استهدفت عدداً من مكاتبه.

وبرغم التصعيد الكلامي، يؤكد الديمقراطيون أن أي مغامرة عسكرية جديدة ستواجه جدارًا تشريعيًا صلبًا، في ظل الانقسام العميق داخل الولايات المتحدة بشأن دورها الخارجي، ورفضٍ شعبي متزايد للانخراط في صراعات جديدة.

المصدر: وكالات