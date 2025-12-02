اصابة جنديين اسرائيليين في عملية طعن قرب مستوطنة «عطيرت» شمال رام الله واستشهاد المنفّذ

أُصيب جنديان صهيونيان، صباح اليوم الثلاثاء، في عملية طعن نُفِّذت قرب مستوطنة «عطيرت» المقامة على أراضي شمال رام الله، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام عبرية

وذكرت تلك الوسائل أنّ قوات من جيش الاحتلال أطلقت النار مباشرة على المنفّذ في مكان العملية، ما أدّى إلى استشهاده على الفور.​​

وبحسب مصادر ميدانية، سارعت قوات الاحتلال إلى إغلاق الطريق الرئيسي المحاذي لقرية أم صفا شمال غربي رام الله، وفرضت طوقًا مشددًا على المنطقة، قبل أن تدفع بتعزيزات عسكرية وتغلق حاجز عطارة بشكل كامل، ما تسبب بشلل شبه تام في حركة تنقّل الفلسطينيين في محيط المحافظة.

وفي السياق نفسه، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى مصاب بالقرب من قرية أم صفا، من دون أن تتضح طبيعة الإصابة أو حالتها الصحية حتى الآن، في إجراء يتقاطع مع سياسة متكررة للحدّ من وصول الطواقم الطبية إلى مواقع العمليات.​

وتشهد الضفة الغربية في الأيام الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في العمليات الفدائية، إذ شهد يوم أمس عملية دهس أصيبت خلالها مجنّدة صهيونية قرب مستوطنة «كريات أربع» المقامة على أراضي الخليل، أعقبها انتشار كثيف لقوات الاحتلال وعمليات تمشيط واسعة في المنطقة.

وتعكس هذه التطورات استمرار حالة التوتر الميداني في الضفة الغربية، وسط تزايد الاقتحامات الصهيونية من جهة، وتصاعد العمليات الفردية التي ينفّذها شبان فلسطينيون من جهة أخرى.​

المصدر: وكالة شهاب