تواصل الخروقات الصهيونية في غزة.. قصف جوي ومدفعي ونسف للمنازل السكنية

يواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ 53 توالياً، حيث تشهد عدة مناطق بالقطاع تصعيدا عسكريا متواصلا.

وشهدت المناطق الشرقية من خان يونس، داخل الخط الأصفر، تصعيدا عسكريا جديدا، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية عدة نقاط بالقصف المكثف، بالتزامن مع إطلاق نار من المروحيات التي حلقت على ارتفاع منخفض.

وعلى طول “الخط الأصفر” شرقي قطاع غزة، أغار طيران الاحتلال الحربي على مناطق عدة، مستهدفا بالقصف الصاروخي أحياء الشجاعية والتفاح.

وفجرت قوات جيش الاحتلال، روبوتا مفخخا في محيط مفترق الشجاعية بمنطقة الشعف شرق مدينة غزة، في خطوة تعكس استمرار العمليات الميدانية داخل الأحياء الشرقية للمدينة.

وفي السياق ذاته، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما يزيد من حدة التوتر واتساع دائرة الاستهداف في مختلف مناطق القطاع.

أطلقت طائرات مسيّرة إسرائيلية من نوع “كواد كابتر” قنابل على منازل المواطنين قرب مفترق السنافور في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأعلن جيش الاحتلال أن قتل أحد أهالي غزة وسط القطاع بادّعاء تجاوزه “الخطّ الأصفر” وتشكيله تهديدا.

وأمس الاثنين، أعلن جيش الاحتلال أنه قتل أكثر من 40 مقاوما خلال غارات وتفجيرات استهدفت أنفاقا في منطقة رفح جنوب القطاع خلال الأيام الأخيرة.

في حين، أعلن الدفاع المدني في غزة أنه، بعد تنسيق عبر مكتب “أوتشا”، تم إخلاء طفل وسيدة من منطقة التفاح مفترق السنافور، إضافة إلى إجلاء عشرات العائلات المحاصرة وسط نيران دبابات الاحتلال ومسيراته، ليرتفع عدد الإصابات إلى خمس، بينهم سيدتان وطفلان.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول تسعة شهداء جرى انتشال جثامينهم، وإصابة واحدة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي الشهداء 356، والإصابات 909، والجثامين التي جرى انتشالها 616.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 70 ألفاً و112 شهيداً و170 ألفاً و986 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

ووفق معطيات نشرها، المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتكب الاحتلال منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي،591 خرقاً أسفرت عن 357 شهيداً و903 مصابين و38 اعتقالاً تعسفياً.

وأوضح أن الاعتداءات شملت 164 إطلاق نار مباشر و25 توغلاً و280 قصفاً و118 نسفاً لمنازل ومنشآت مدنية، في انتهاك جسيم للقانون الدولي.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام