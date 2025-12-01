بعد إعلانه عن إصابة جندية إسرائيلية.. الاحتلال يغلق مداخل الخليل الشمالية بالضفة المحتلة

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، مداخل الخليل الشمالية بالضفة الغربية المحتلة، بالبوابات الحديدية والحواجز العسكرية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال عزّزت من تواجدها على مداخل مدينة الخليل الشمالية، وأغلقت مداخل رأس الجورة وفرش الهوى وحلحول والنبي يونس والحواور، بالبوابات الحديدية والحواجز العسكرية والمكعبات الإسمنتية، بزعم تنفيذ عملية دهس أسفرت عن إصابة مجندة في جيش الاحتلال”.

وكان جيش العدو الاسرائيلي قد أعلن في وقت سابق مساء الاثنين، عن إصابة جندية في عملية دهس عند مفرق “يهودا” بمنطقة الخليل بالضفة المحتلة.

المصدر: وكالة وفا