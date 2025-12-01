3 إصابات بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة

أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، في قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن “طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار في محيط شارع يافا بحي التفاح، شمال شرق مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة مواطنة”.

وأضافت المصادر أن “طائرات الاحتلال المسيّرة أطلقت النار والقنابل باتجاه منازل المواطنين قرب مفترق السنافور بحي التفاح، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال وإطلاقها الرصاص صوب المناطق الشرقية لمدينة غزة، ما أسفر عن إصابة مواطنين بالرصاص، ومحاصرة عشرات العائلات النازحة تحت النيران الكثيفة، وسط محاولات عاجلة لإخلاء المواطنين من المنطقة”.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية فلسطينية “بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70,112، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023″، وأوضحت أن “حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,986 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم”.

وأشارت المصادر إلى أنه “وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية 9 شهداء جرى انتشال جثامينهم، وإصابة واحدة، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي 356 شهيدًا، و909 مصابين، وجرى انتشال 616 جثمانًا”.

المصدر: وكالة وفا