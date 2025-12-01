الإثنين   
   01 12 2025   
   10 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 22:08
    عربي وإقليمي

    حماس: الشاحنات الواردة إلى غزة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات بظل تفاقم الكارثة الإنسانية

    اتهمت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي بالاستمرار في إدخال كميات وأنواع من الشاحنات إلى قطاع غزة لا تلبّي الحدّ الأدنى من الاحتياجات الأساسية في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان.

    وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في بيان له الإثنين إن “معظم الشاحنات التي يسمح الاحتلال بدخولها مخصّصة للقطاع التجاري وتحمل مواد تكميلية غير ضرورية، بينما يحتاج الأهالي بصورة عاجلة إلى مساعدات إغاثية أساسية، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء والمنخفضات الجوية”.

    وأوضح قاسم أن “الإمدادات الحالية بعيدة تمامًا عن تلبية احتياجات الإيواء”، وأكد أن “مراكز الإيواء والخيام القائمة غير صالحة للعيش ولا يمكنها مواجهة ظروف الشتاء القاسية”، وأشار إلى أن “الحركة سبق أن طالبت، ضمن البروتوكولات الإغاثية في هدنة يناير واتفاق شرم الشيخ، بإدخال البيوت المتنقلة (الكرفانات) للتخفيف من معاناة المدنيين”.

    ودعا قاسم “الوسطاء والدول المعنية إلى تحرك جاد وعاجل لإدخال الكرفانات قبل وصول المنخفضات الجوية”، محذرًا من “تكرار المآسي التي شهدتها مراكز الإيواء في الأعوام الماضية خلال العواصف الشتوية”.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

