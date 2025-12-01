هرتسوغ: طلب نتنياهو العفو قضية تهز قطاعات واسعة داخل “إسرائيل”

قال رئيس كيان العدو الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إن “قضية طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو العفو عنه في قضايا الفساد تهزّ قطاعات واسعة داخل إسرائيل وتثير نقاشًا عامًا واسعًا”.

وأضاف هرتسوغ في حديث له الاثنين أن “معالجة الطلب ستكون بأدقّ وأصحّ شكل ممكن”، وشدد على أنه “سيدرسه فقط من زاوية مصلحة الدولة والمجتمع الإسرائيلي”.

وتابع هرتسوغ أن “الخطاب العنيف لن يؤثر عليّ، بل على العكس، الخطاب المحترم قد يفتح باب النقاش”، ودعا “الإسرائيليين إلى تقديم آرائهم حول الموضوع عبر الموقع الإلكتروني لديوانه”.

وكانت مصادر في ديوان هرتسوغ قد وصفت، الأحد، طلب العفو المقدم من نتنياهو بأنه “غير مألوف وينطوي على تبعات كبيرة”، مؤكدة أن “رئيس الدولة سيدرس جميع الملاحظات القانونية بمسؤولية وبشكل معمّق”.

وفي سياق متصل، وافق القضاة، الاثنين، على طلب نتنياهو إلغاء جلسة محاكمته المقررة الثلاثاء بسبب ما سموه “جدولًا سياسيًا – أمنيًا”، فيما وافقت النيابة العامة على ذلك بشرط تمديد جلسة الأربعاء.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام